مانشستر سيتي يستعيد لاعبه المصاب قبل لقاء نوتنجهام

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لاعبه الإنجليزي جاك جيراليش، والذي غاب عن مواجهة الفريق الأخيره في دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر بسبب الإصابة.

جيراليش ينضم لقائمة مصابي مانشستر سيتي

وظهر جاك جيراليش في تدريبات السيتيزنس الأخيره استعدادًا لمواجهة نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تضم قائمة المصابين في فريق مانشستر سيتي كل من الرباعي ماتيو كوفاسيتش ​ وكيفين دي بروين وجون ستونز وبرنادرو سيلفا، بعد تعافي جاك جريليش وخروجه من قائمة المصابين.

يحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في خمسة مواجهات، ويمتلك السيتيزنس أقوى خط دفاع في البطولة بـ 3 أهداف سكنت شباكه، ومعه ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 14 هدف.

حقق مانشستر سيتي الفوز على النجم الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي شهد إصابة برنارد سيلفا لينضم لقائمة المصابين في السماوي.