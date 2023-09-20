مصريو شيكاغو يدشنون حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"

في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية قام أبناء الجالية المصرية بتدشين حملة مواطن لدعم مصر تحت شعار "كن مع الوطن".



ولقد أعلن الدكتور كمال ابراهيم منسق الجاليه layola بشيكاجو والسيدة سوزان حسام الدين حافظ شيكاجو عضو الجاليه عن تدشين هذه الحملة اليوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر.



وقال الدكتور كمال إبراهيم إن تدشين أبناء الجالية المصرية في شيكاغو اليوم لحملة مواطن لدعم مصر إنما يأتي حرصا منهم على الوطن وكذلك للحفاظ على تلك الإنجازات في كافة المجالات المختلفة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية واستكمالا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا.



ومن ناحيتها طالبت الناشطة المصرية بالعمل العام بشيكاغو سوزان حسام الدين حافظ إن المرأة المصرية لعبت دورا هاما في الثورة المصرية المجيدة كما كان لها دور هام في دعم القيادة الجديدة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق نجاحات يشهد بها الجميع وهو ما نعمل على استكمالها بتدشين هذه الحملة - كن مع الوطن - لدعم مصر ومطالبة السيد الرئيس بالاستمرار في قيادة البلاد لتحقيق طموح الشعب المصري.