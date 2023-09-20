أكبر جالية مصرية بالعالم تدشن حملة مواطن لدعم مصر

أُعْلِن اليوم في المملكة العربية السعودية، والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في كل دول العالم والتي تتجاوز الثلاثة ملايين مواطن مصري، عن تدشين حملة مواطن لدعم مصر.



ويشارك في هذه الحملة التي تدعم بقوة شديدة ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة رموز الجالية المصرية بالمملكة حيث دشن تلك الحملة الهامة رجل الأعمال الشهير حسن الجراحي وكذلك رجل الأعمال المعروف شريف العسيري بالإضافة إلى خيري البهلول منسق عام الاتحاد العالمي للمواطن المصري في جدة والإعلامي علاء ثروت خليل ومن نشطاء العمل المصري العام بالمملكة جاء أحمد علي والدكتور محمد فاروق أبو حشيش والإعلامي الصحفي فوزي بدوي وكذلك الإعلامي جمال عبدالحميد الوصيف، ومن السيدات جاءت السيدة جنيت حماية بالإضافة لكل من المستشار محمد علوان وأشرف الحسيني.



وقال رجل الأعمال الدكتور حسن الجراحي أنه بالنظر إلى أسماء الزملاء المدشنين لهذه الحملة وصفاتهم ونشطاتهم يمكن إدراك كم الدعم الهائل للوطن - كن مع الوطن - وللسيد الرئيس عبد الفتاح في أكبر جالية مصرية على مستوى العالم.



ومن ناحيته قال الإعلامي فوزي بدوي أنه لم يكن هناك في يوم من الأيام مثل هذا الزخم بين أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية كما نراه اليوم ونحن ندشن حملة دعم مصر - كن مع الوطن - وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفي السياق قال خيري البهلول أننا سعداء بتدشين هذه الحملة لدعم مصر - كن مع الوطن - وذلك لاستكمال المسيرة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطى فيها خطوات واسعة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الحصاد الذي ينتظره الشعب المصري.