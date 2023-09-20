إزالة 245 حالة إشغال متنوعة بمركز أبشواي في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات والعوائق بشوارع وميادين مدينة أبشواي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع وفتح المحاور المرورية.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات استهدفت إزالة ومصادرة التندات والشمسيات والعوائق الحديدية، وعربات بائعي الخضروات والفاكهة وأكشاك بيع المشروبات المتنقلة ومنع وضع أي عوائق معدنية أو خشبية لعرض اللحوم بحرم الشوارع، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين أبشواي وأطباء التفتيش على اللحوم بالإدارة البيطرية.

إزالة اللافتات الإعلانية غير المرخصة بشوارع أبشواي

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات أسفرت اليوم الأربعاء عن رفع وإزالة ومصادرة وتجنيب 245 مخالفة متنوعة، ومنها تجنيب عدد 164 باعة جائلين ومنع إعاقة الطريق، وإزالة عدد 48 حالة عوائق حديدية وتندات مخالفة ولافتات إعلانية غير مرخصة، بالإضافة إلى مصادرة عدد 33 حالة مخالفة متنوعة ما بين موازين وكراسي وترابيزات عرض بحرم الطريق العام، بالإضافة إلى متابعة المخابز والأنشطة التموينية للتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملة أسفرت عن إزالة الخيام ورفع الحواجز الحديدية وعوائق الطريق ومصادرة فاترينات العرض التى يتم وضعها بحرم الطريق العام، وتتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة بالشوارع الرئيسية والطرق، وينتج عنه اختناقات مرورية متكررة.

وشدد رئيس المركز على قسم الإشغالات بالمتابعة المستمرة لعدم تكرار المخالفات ومنع التعدي على الطريق العام مرة أخري، موجها باستمرار الحملات يومياً ومصادرة كافة المخالفات وعوائق الطريق بمدينة أبشواي وقرى المركز.

رافق رئيس المركز خلال الجولة المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القري، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على قسم الإشغالات والمتابعة، والمهندس مصطفي متولي رئيس قسم الإشغالات وفريق العمل، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التي شملتها جولة رئيس المركز.

وفي سياق آخر قامت الأجهزة التنفيذية بالتجول داخل الشوارع والميادين بمدينة أبشواي لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومدى إلتزام المحلات التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة وكذا إطفاء اللوحات الإعلانية على المحلات واللافتات على اعمدة الانارة، كما قامت الوحدات المحلية القروية دائرة المركز بالمرور ومتابعة إلتزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة

وأكد "فراج" انه قام بتشكيل فرق عمل تجوب المدينة والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الاحمال، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الليلي ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية والكافيهات بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء وتخفيف الأحمال، وكذا إغلاق اللوحات المضيئة على المحلات التجارية وبالشوارع والميادين العامة، مع التأكد من إلتزام جميع المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح باجراءات ترشيد الكهرباء وتخفيف الاحمال.