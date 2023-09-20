صحة البحيرة تختتم ورش العمل التدريبية

شهد اليوم الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ختام حقبة المحاضرات وورش العمل التدريبية، التى نظمتها الإدارة العامة للجودة بالوزارة مع التنسيق مع إدارة الجودة بالمديرية بقيادة الدكتورة شيرين حمدي ، عن معايير سلامة وأمان المريض في gahar، والتي حاضرت فيها الدكتورة صافيناز اسماعيل مدير الإدارة العامة للجودة بالوزارة، والدكتورة عزة عبد القادر عضو الإدارة العامة للجودة بالوزارة، استعدادًا لإنطلاق المؤتمر الثاني للجودة بالبحيره غدًا الخميس .

جاءت ورشة العمل بحضور فرق عمل الجودة في المستشفيات والإدارات الصحية ، وذلك تزامنًا مع احتفال مديرية الصحة بالبحيره ومؤسساتها بفاعلية اليوم العالمي لسلامة وأمان المريض .

واحتفالية محافظة البحيرة بالعيد القومي ، وفى اطار استعداد محافظة البحيرة لتسجيل واعتماد عدد من المنشآت الصحية فى هيئة الإعتماد والرقابة الصحية GAHAR .