الدولار يتراجع قبل قرار الفيدرالي الأميركي

تراجع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة، اليوم الأربعاء، قبل قرار متوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 بالمئة إلى 105.06 نقطة.

وكانت توقعات الأسواق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يمثل زيادة ثالثة هذا العام.

وتراجع الجنيه الإسترليني بفعل رهانات متزايدة على أن بنك إنجلترا سيوقف سلسلة رفع الفائدة التاريخية.

وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس، بعد أن لامس أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر.

وكانت الأسواق تتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن البيانات الأخيرة حول التضخم قد تغير مسار البنك المركزي.

وتوقع محللون أن يظل الين الياباني مستقراً أمام الدولار، في حين من المتوقع أن يرتفع اليورو قليلاً.