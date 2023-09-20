الجماهير النيجيرية تطالب بالعدالة بعد وفاة نجم الأفروبيت

خرج المئات من محبي نجم فرقة أفروبيتس موهباد، الذي توفي الأسبوع الماضي، إلى شوارع إبادان وأسابا في نيجيريا، مطالبين بالعدالة.

ويأتي ذلك بعد احتجاجات مماثلة وتدفق الحزن في مدن أخرى عبر جنوب نيجيريا هذا الأسبوع.

وتوفيت المغنية البالغة من العمر 27 عامًا، واسمها الحقيقي إليريو لوا ألوبا، في المستشفى في لاغوس، ولم يتم الإعلان عن الظروف الدقيقة لوفاته.

ووعد حاكم ولاية لاغوس بإجراء تحقيق شامل.

وفي يوم الثلاثاء، غرد باباجيد سانو أولو بأنه دعا الشرطة السرية في البلاد للمساعدة في معرفة ما حدث لمحباد، وطلب من أي شخص لديه معلومات التقدم لكنه حث معجبيه على الامتناع عن الإدلاء بتصريحات تحريضية.

وتم تشكيل فريق تحقيق خاص، ومن المقرر استخراج جثة المغني لتشريحها.

أصبح الفنان ترند عبر منصة تويتر، منذ وفاته يوم الثلاثاء 12 سبتمبر.

ومع تصاعد المشاعر، أشارت بعض الإشادات إلى أن المغنية تعرضت للتخويف في صناعة الموسيقى.

تم توجيه الغضب بشكل خاص إلى رئيسته السابقة، نيرا مارلي، التي كان قد دخل في عداوة معها بعد انفصاله عن شركة الموسيقى النيجيرية – Marlian Records – العام الماضي.

كما دعا مارلي نفسه إلى إجراء تحقيق شامل في وفاة مهباد وتعهد بالمساعدة في "الكشف عن أي جريمة أو ظلم".

هاجم مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء حافلة حكومية تتبع حكومة ولاية بينوي بجنوب وسط البلاد، واختطفوا 10 من ركابها، وكانت متجهة صوب الطريق السريع الرابط بين الولاية ومدينة لاجوس الساحلية بأقصى جنوب البلاد.

هجوم على حافلة حكومية فى جنوب نيجيريا:

قالت مصادر أمنية: “إن قوات الشرطة النيجيرية أقامت كمائن تفتيشية في محل الواقعة بمنطقة ماكوردي القريبة من الحدود مع ولاية كوجي، إذْ كان الطريق السريع المتجه إلى لاجوس مسرحًا لواقعة الاختطاف”.

قال شهود عيان من سكان القرى القريبة من مسرح الواقعة إنهم سمعوا إطلاق نار، فيما عثر محققوا الشرطة على فوارغ طلقات وآثار دماء بداخل جسم الحافلة ما يدل على وقوع مصابين، كما يبدوا أن المهاجمين قد اصطحبوهم برفقة من تم اختطافهم من الركاب، وتقوم أجهزة البحث الجنائي النيجيري بتمشيط المناطق المشتبه فيها لمحاولة إنقاذ الرهائن.