تعرف على أسرار بقرة صغيرة تدر اللبن بالمنيا

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بمحافظة المنيا، عن رأس ماشية صغيرة “عجلة” تدر لبن دون أن تلد، الأمر الذي آثار ضجة، مابين مصدق ومكذب، حتى انتقل احد المذيعين لتسجيل الواقعة، ربنا يبارك فيها وهى حاليا بتنزل لبن كلمات قالها صاحب العجلة الصغيرة "المبروكه" للمذيع بتنزل لبن دلوقتى ورينا، هكذا قالها المذيع بعد أن رأى الآيادى لمحاولة حلب الماشية، بحثاً ولو عن نقطة لبن واحدة لتأكيد الكلام، ولكن العجلة البقر الصغيرة خذلت صاحبها، ولم تدر ولا نقطة لبن واحدة رغم قسوة العصر ، ومع ذلك يكمل المذيع ، بتنزل لبن فى عمر 4 شهور، فيؤكد المزارع الأمر مره اخرى ، بتنزل لبن حالياً وساد الصمت قليلا لينقذ أحد الحضور الموقف بالتكبير.

وبعيداً عن الكوميديا السوداء، عاود للأهان أنه منذ سنوات طويلة ذاع في احدى قرى المنيا ، خبر بقرة بتنزل لبن رغم عدم وجود حمل، وشاع ان اللبن يشفى كل داء تقريبا وفيروس سي على وجه الخصوص، وتقاطرت الجموع طلبا لبضعة نقاط وكثيرون اظهروا تحاليلا مؤكدين شفاءهم او تحسنهم ، حيث وصل ثمن هذا العجلة لمبلغ خرافي ورفض صاحبها البيع.

وقال الدكتور مينا ثابت أستاذ كلية الطب بجامعة المنيا، إنه من خلال دراستي وعملي كطبيب بشرى، أوضحت وقتها أن البقرة مريضة بورم في المخ، يفرز هرمونا يدر اللبن، وليس فى ذلك عجب الا للبسطاء، اما عن تحسن بعض الناس فأكدت انه مؤقت لعامل نفسى ليس إلا،و في حالة هذه العجلة الصغيرة فحصها طبيب بيطري بالسونار، وقال أن بداخلها عجل جنين ، بينما أكد اساتذة الطب البيطري ان الأمر لا يعدو عن فتاق ليس الا .

واوضح ثابت، أنه حتى ولو كان بداخلها عجل جنين فالأمر له تفسير علمي معروف وموصوف هو اللآخر فى البشر بعيدا عن الخوارق Fetus-in-fetu ، ولان الخالق واحد - تقدس اسمه - فالتشابه بين خليقته من الثدييات امر غير مستغرب ابدا، لافتاً إلى أنه من وجهة نظري الشخصية ان الطبيب البيطري الذى أكد وجود عجل مخطىء تماما ، وانه بكل حسره لا يجيد استعمال السونار فحتى فى حال Fetus-in-fetuفالجنين مشوه وميت بينما يدعى الأهالى ان هذا الطبيب البيطري اكد لهم انه بخير، برغم تأكيد تقرير اساتذة الطب البيطري قال لا جنين ولا غيره ، وأنه مجرد فتاق.

وطالب بمحاسبة الطبيب البيطري والمذيع، فالأول شجع الخرافة بدون علم حقيقي والثاني اذاع امرا بائسا جعل مصر العظيمة واهلها الكرام محل سخريه الشرق والغرب ، اما الأهل فأرجو ازهر مصر الشريف ، ان يرسل لهم قافلة توعويه واتمنى ان تتوقف هذه المهازل فى اقرب فرصة.