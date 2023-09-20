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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

دار الكتب والوثائق تختتم مؤتمر تحقيق التراث وتعلن التوصيات

الهيئة العامة لدار
الهيئة العامة لدار الكتب

اختتمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، منذ قليل فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر السنوي الثالث لمركز تحقيق التراث، وأعلن التوصيات الدكتور أيمن فؤاد السيد رئيس المؤتمر، في حضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالدار. 

 

وجاءت التوصيات كما يلي: 

-  استعادة دور مركز تحقيق التراث بلائحة إنشائه كمعهد للدارسين يمنح دبلوم النشر النقدي للنصوص.

-  توجيه الاهتمام بالتراث العلمي وجمع المطبوعات الحجرية.

- تنظيم دورة تدريبية حول تحرير دراسة النص.

- إعداد نسخ رقمية من مطبوعات بولاق للحفظ والعودة إليها عند الحاجة البحثية.

-  تنظيم المؤتمر السنوي الرابع لمركز تحقيق التراث حول "تراث مدينة الإسكندرية".

 

كان المؤتمر قد انعقد تحت عنوان 

"حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة" وذلك يومي

19-20 سبتمبر الجاري في ٤ جلسات  بمشاركة عدد كبير من الباحثين في مختلف مجالات التراث وتحقيقه.

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