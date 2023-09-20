كاسبرسكي تفتتح باب التسجيل للنسخة السادسة من مسابقة Secur’IT Cup’23

يمكن الآن للشباب الساعين إلى تحسين العالم للأفضل، سواء كانوا طلاباً أو باحثين في مجال الأمن السيبراني، تقديم طلبات المشاركة في مسابقة Secur’IT Cup الدولية التي تنظمها شركة كاسبرسكي وتهدف إلى معالجة القضايا الأمنية التي تطرحها التقنيات الحديثة. ويمكن للمشاركين التسجيل لدخول المسابقة كأعضاء في فرق أو أفراد

مع إستمرار ظهور التقنيات الحديثة التي توسع آفاق عالمنا الرقمي، قد تبدأ تحديات أمنية جديدة بالظهور أيضاً. ومن ذلك ينبع الدافع وراء قيادة كاسبرسكي لجهود التصدي للتهديدات السيبراني، ومشاركة الشركة المتواصلة لخبرتها ذات المستوى العالمي مع المجتمع، وخاصة مع الشباب الذين سيحملون راية المهمة في المستقبل.

تنظم كاسبرسكي النسخة السادسة من مسابقتها الدولية Secur’IT Cup هذا العام إنطلاقاً من التزامها بناء عالم أكثر أماناً. حيث تهدف المسابقة إلى دعم المواهب الشابة في مسيرتهم المهنية، وتمكينهم من إيجاد حلو لمعالجة المشاكل الأمنية التي قد تظهر مع التقنيات الجديدة وتلك التي قد تحدث في المستقبل.

سيركز المشاركون في مسابقة Secure'IT Cup لعام 2023: على تقديم أفكار لحلول تعالج تحديات أمنية في مجالات عدة، وهي

ألعاب الفيديو والمتحمسون - يمكن للشباب المشاركين إقتراح حلولهم الأمنية الموثقة والمبتكرة والتي تزيد من كفاءة الأجهزة وتساهم في حمايت اللاعبين وعالم ألعاب الفيديو

التقنية المالية - يطور المتسابقون مشاريعهم الخاصة لحماية القطاع المالي والتي سترتقي بمستوى لحماية العالم من الهجمات والجرائم السيبرانية

تتبع وأمن الأفراد والممتلكات - يستطيع الشباب الموهوبون أن يقدموا أفكارهم لحماية البيانات ولتتبعها وجمعها بشكل معتمد.

رعايت الأسرة - تحث المسابقة المتنافسين على عرض حلول تركز على مجال رعاية المسنين أو رعاية الحيوانات الأليفة.

قالت يفجينيا روسكي، مديرة الشؤون الأكاديمية لدى كاسبرسكي عن المسابقة: نحن دائماً نؤكد على أهمية دعم المواهب الشابة، ويركز فريقنا هذا العام على تحويل مسابقتنا السنوية إلى مركز تنمية. ولمساعدة المشاركين على تطوير مشاريعهم وتطبيقها، سنزودهم بدورات وندوات إلكترونية يقدمها خبراء كاسبرسكي. ستشجعهم على تطوير أفكار رائعة وتؤدي أيضاً إلى تحويل هذه الأفكار إلى منتجات قيمة وفعالة بعد إنتهاء المسابقة.

سيتم تقسيم مسابقة العام الحالي إلى أربع مراحل رئيسية:

من 2 أكتوبر إلى 15 أكتوبر – تطوير الفكرة؛

من 16 أكتوبر إلى 29 أكتوبر – توفير نموذج الأعمال للفكرة؛

من 30 أكتوبر إلى 12 نوفمبر – تقديم تصميم النموذج الأولي؛

من 13 نوفمبر إلى 26 نوفمبر – إنهاء تطوير الفكرة.

كل مرحلة مخصصة لجزء معين من تطوير المشروع، ويقوم خلالها فريق كاسبرسكي بتقديم الدعم المعزز للمشاركين بما يتناسب مع كل مرحلة. على سبيل المثال، ستتضمن مرحلة عرض نموذج الأعمال ندوة إلكترونية تُعلِّم المشاركين كيفية إعداد هذه النماذج، ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب عليهم اعتبارها، وغيرها من التفاصيل المفيدة. وأثناء مرحلتي تطوير الفكرة وتصميم النموذج الأولي، يمكن للمشاركين أن يطلبوا المساعدة من خبراء كاسبرسكي.

سيجري البث العالمي لمسابقة Secur’IT Cup بالتزامن مع عمليات بث محلية للمسابقة تساعد الطلاب على المشاركة في المسابقة العالمية. حيث سيتضمن البث الإقليمي أحداثاً محلية يتجمع فيها الطلاب كفرق ويطورون مشاريعهم. وبالتالي، يتأهل الفريق الذي قدم أفضل مشروع في حدث إقليمي إلى النهائيات العالمية

سيجري الحدث النهائي على الإنترنت يوم 13 ديسمبر 2023. وتبلغ جائزة الفوز بالمركز الأول 10 آلاف دولار أمريكي، بينما تبلغ جائزة المركز الثاني 3 آلاف دولار أمريكي مع تدريب إلكتروني من شركة كاسبرسكي، فيما تقتصر جائزة المركز الثالث على التدريب الإلكتروني من كاسبرسكي.

المزيد من التفاصيل حول المشاركة في Kaspersky’s Secur’IT Cup 2023 على الموقع الرسمي للمسابقة.

