سفير خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمين الرئاسة للتهنئة باليوم الوطني

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة اليوم، أمين الرئاسة المصرية عبدالعزيز الشريف.



نقل أمين الرئاسة المصرية خلال الاستقبال تحيات وتهاني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني الـ93، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

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