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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سفير خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمين الرئاسة للتهنئة باليوم الوطني

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة اليوم، أمين الرئاسة المصرية عبدالعزيز الشريف.

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هوية اليوم الوطني السعودي الـ93.. وموعد بداية الإجازة


نقل أمين الرئاسة المصرية خلال الاستقبال تحيات وتهاني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني الـ93، متمنياً  للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

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