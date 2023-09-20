ندوة دينية بعنوان" أخلاق الرسول محمد" ببني مزار

عقد مركز شباب بلة المستجدة، التابع لإدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال المنيا، ندوة دينية بعنوان أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، بقاعة الندوات بمركز شباب بلة المستجدة، وذلك ضمن خطة النشاط الدينى عن شهر سبتمبر 2023.

وشارك بالندوة الدينية،الدينية، 60 عضواً من طلائع مركز الشباب ، وبحضور فضيلة الشيخ عاشور معتمد عبد العظيم من علماء الأزهر الشريف ، وإشراف عدلى قاسم عرابى المشرف الدينى ، عيد يحي حسين مدير المركز، وتحدث المحاضر عن أخلاق الرسول (محمد)، والذي وصف بالآمانة والتسامح والعفو عند المقدرة، موضحاً أن الرسول محمد كان قرآنا على الأرض يمشي .

ونفذ مركز الشباب نشاط وعي صحي، تمثل في تنفيذ ندوة عن أمراض القلب بمقر مركز شباب بلة المستجدة،المستجدة، حاضر بالندوة الدكتور حازم حامد جمعة ، وشارك فى فعاليات الندوة عدد 40 من طلائع المركز ، وبإشراف من أعضاء مجلس الإدارة والمشرف الثقافى ومدير المركز.

يأتي ذلك بتوجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن.