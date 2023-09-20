ناشئات اليد يتأهلن إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا

تمكن المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد تحت 17 سنة "مواليد عام 2006"، من التأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد تفوقه على نظيره الجزائري بنتيجة 30-18، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أفريقيا رقم 19 والمقامة في فعالياتها بتونس.





كان شوط المواجهة الأول قد انتهى بتقدم مصر بنتيجة 13-10، قبل أن يستمر المنتخب الوطني في تفوقه ويتمكن من توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة حسم المنتخب الوطني لليد تأهله لنصف النهائي، على أن ينتظر الفائز من المواجهة التي تجمع بين نيجيريا والمغرب.



كان المنتخب الوطني لليد خلال مرحلة دور المجموعات من البطولة ذاتها ، تمكن من اعتلاء صدارة المجموعة الثانية عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 10-0 اعتباريًا نتيجة تأخر وصول الأخير إلى أرض الملعب، قبل أن يتمكن من اكتساح المغرب بنتيجة 40-12، ثم الفوز على أنجولا بنتيجة 25-23.





لقب رجال الطائرة ..

وعلى صعيد منافسات الرجال في الكرة الطائرة نجح المنتخب الوطني في حسم تأهله أخيرًا إلى مونديال العالم ، عقب صعوده إلى الدور النهائي للبطولة الأفريقية للطائرة وذلك بعدما تغلب على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف نهائي البطولة التي استضافتها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل أن ينجح في حصد اللقب على حساب الجزائر بنتيجة 3 .. 1 في المباراة النهائية.

وبتأهل المنتخب الوطني لرجال الطائرة إلى الدور النهائي بالبطولة الأفريقية، قد حجز معقده في بطولة العالم المقبلة رفقة منتخب الجزائر حيث أن الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية تتأهل إلى البطولة العالمية مباشرة.