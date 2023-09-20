ندوة دينية عن "التسامح ونبذ العنف" بمركز شباب ديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب مدينة ديرمواس، ندوة دينية عن التسامح في الإسلام، حسن المعاملة، نبذ العنف، وحسن الخلق، حضر الندوة عدد 40 عضوا من أعضاء ورواد مركز الشباب

وحاضر في الندوة الشيخ كرم أحمد الحفناوي " إمام و خطيب بالأوقاف"، وتحدث خلال فعاليات الندوة الدينية عن التسامح في الإسلام، معنى التسامح، أهميته، جزاء و ثواب المتسامح، دور التسامح في تنمية علاقات أفراد الأسرة و المجتمع ، أهمية التحلي بحسن الخلق، حسن معاملة الآخرين، المواطنة و قبول الآخر و نبذ العنف، موضحاً المحاضر أن الدين الإسلامي أسس على التسامح والعفو والمعاملة الحسنة، وتم التنفيذ بحضور مشرف النشاط والعاملين بمركز شباب مدينة ديرمواس.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس