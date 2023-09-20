النائب علاء عابد: الشعب المصري هو سر نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.

وأوضح عابد ، في تصريحات صحفية له، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتماشى مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأوضح رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات في مصر.

وأكد النائب علاء عابد، على ثقته في حكمة وفطنة الشعب المصري أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتخرج بالصورة والمضمون اللائق الذي يليق بالدولة المصرية.



وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين وعدم حدوث أي تلاعب أثناء الانتخابات.