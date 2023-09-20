عاجل
الدولار يتراجع قبل قرار الفيدرالي الأميركي
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب علاء عابد: الشعب المصري هو سر نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.

وأوضح عابد ، في تصريحات صحفية له، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتماشى مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأوضح  رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات في مصر.

وأكد النائب علاء عابد، على ثقته في حكمة وفطنة الشعب المصري أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتخرج بالصورة والمضمون اللائق الذي يليق بالدولة المصرية.


وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين وعدم حدوث أي تلاعب أثناء الانتخابات.

مواد متعلقة

مارسيليا يلبي رغبة جماهيره ويقيل مدربه

أرقام مميزة جديدة بدوري أبطال أوروبا

غدًا.. الفيوم تنظم مهرجان النباتات الطبية والعطرية

أسامه الأشموني يثمن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وقوفها بجانب جميع المرشحين
الجريدة الورقية