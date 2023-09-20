تونس تعاني من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد

عانت تونس من انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، استمر حوالي ثلاث ساعات في جميع أنحاء البلاد بسبب مشكلة فنية، حسبما أعلنت شركة الكهرباء والغاز المملوكة للدولة ستيغ.

وقال ستيج في بيان، إن انقطاع التيار الكهربائي حدث "بسبب عطل مفاجئ" في محطة كهرباء رادس بالضواحي الجنوبية لتونس العاصمة، دون تقديم أي تفاصيل.

بدأت عودة الكهرباء على الساعة الرابعة صباحا في عدة أحياء بتونس العاصمة.

وبحسب تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أربع ساعات في بعض المناطق.

وهذا النوع من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد نادر في تونس.

هذا الصيف، وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة مئوية، اضطرت السلطات إلى تنفيذ عملية تنزيل مجدولة، تستهدف منطقة مختلفة في كل مرة.

وفقا لبيانات من يونيو 2023، توفر شركة ستيج المملوكة للدولة 99٪ من الكهرباء في تونس، ويتم إنتاجها بشكل رئيسي من الغاز الطبيعي، وتمثل الطاقات المتجددة (الخلايا الكهروضوئية بشكل أساسي) 2.5٪ فقط من الإجمالي.

وبما أن البلاد لديها القليل من الهيدروكربونات، فإن معظم غازها الطبيعي يأتي من الجزائر، وذلك بفضل التعريفات التفضيلية على خط أنابيب الغاز الذي يربط هذا البلد بإيطاليا.

وتستورد تونس أيضًا الغاز الطبيعي من جارتيها الجزائر وليبيا المجاورة. كما شهدت عدة مناطق في تونس انقطاعًا في إمدادات مياه الشرب في الأشهر الأخيرة، بسبب الجفاف الذي يهدد احتياطيات المياه.

وتبلغ نسبة امتلاء السدود حاليًا 27% فقط، وقد أدخلت الحكومة التقنين حتى نهاية سبتمبر.

أجلت قوات الأمن التونسية، نحو 500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء من ساحة في وسط صفاقس (وسط شرق تونس) بعد طردهم من منازلهم في بداية يوليو، حسبما ذكرت منظمة غير حكومية.

ووفقا للمنظمة غير الحكومية، فإن المهاجرين "تفرقوا في مجموعات صغيرة نحو المناطق الريفية والمدن الأخرى".

ومنذ يوم السبت، تشن السلطات حملة أمنية واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلنوا اعتقال ما يقرب من 200 مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى "كانوا يستعدون للقيام بعبور غير قانوني" إلى الشواطئ الأوروبية.

في أعقاب خطاب الرئيس قيس سعيد حول الهجرة غير الشرعية في فبراير، فقد مئات المهاجرين من جنوب الصحراء وظائفهم ومنازلهم في تونس.

وسجلت هجمات واضطرت سفارات إلى إعادة عدة آلاف إلى أوطانهم.

وفي بداية يوليو، طردت قوات الأمن التونسية مئات آخرين من مدينة صفاقس وطردتهم، ولا سيما باتجاه منطقة حدودية صحراوية مع ليبيا، حيث لقي ما لا يقل عن 27 شخصا مصرعهم وفقد 73 شخصا.

تؤكد المعطيات الجديدة لوزارة الداخلية، التي اطلعت عليها "وكالة نوفا" الإيطالية، ذروة وصول المهاجرين إلى إيطاليا بحرا من تونس، حيث تجاوز عددهم 30 ألفا منذ أغسطس الماضي، وهو رقم قياسي مطلق.

منذ بداية عام 2023 إلى 14 سبتمبر، وصل ما لا يقل عن 85.564 شخصًا إلى السواحل الإيطالية انطلاقًا من الشواطئ التونسية، أي بمعدل حوالي 319 شخصًا وصلوا يوميًا، أي بارتفاع يزيد عن 360 بالمائة مقارنة بـ 18.590 وافدًا في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تضاعف الرقم الإجمالي البالغ 32,101 من الوافدين عبر الطريق التونسي المسجل في عام 2022 بأكمله ثلاث مرات تقريبًا.

ويجب أن يضاف إلى هذه الأرقام ما لا يقل عن 39568 مهاجرا اعترضتهم السلطات التونسية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 (يناير-أغسطس)، وفقا لأحدث البيانات المتاحة التي نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

علاوة على ذلك، أحصى المنتدى بشكل عام 958 حالة وفاة على طول الطريق التونسي منذ بداية العام، أي ما مجموعه 126 ألف شخص على الأقل، بما في ذلك المهاجرين الذين تدفقوا أو تم اعتراض طريقهم أو ماتوا.

ومع ذلك، فإن الطريق الليبي أكثر بعدًا، حيث يحتل المركز الثاني حيث وصل 34,775 شخصًا حتى 14 سبتمبر، مقارنة بـ35,757 شخصًا وصلوا في نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنظر إلى أنه اعتبارًا من 7 أغسطس، وصل إجمالي 30495 شخصًا إلى إيطاليا من ليبيا، يمكننا أن نتحدث عن تباطؤ نسبي في الوافدين من الجماهيرية السابقة في عهد معمر القذافي، بمتوسط 112 شخصًا وصلوا يوميًا أي 4280 وافدًا في الفترة من 7 أغسطس إلى 14 سبتمبر مقارنة بـ 135 مهاجرًا وافدًا منذ بداية العام.

أكثر من نصف المهاجرين الذين وصلوا إلى بلادنا من الساحل الليبي، حوالي 18 ألفاً، غادروا من برقة، المنطقة الشرقية من ليبيا التي يهيمن عليها الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المعلن ذاتياً، وهي المنطقة التي تعرضت مؤخراً لإعصار "دانيال" شبه المداري المدمر.

وقد وصل حوالي 15 ألف مهاجر من طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة منذ بداية العام.

وقدرت المنظمة العالمية للهجرة أنه في الفترة من 1 يناير 2023 إلى 9 سبتمبر، تم اعتراض ما لا يقل عن 10646 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، منهم 7510 رجال و563 امرأة و263 قاصرًا و2310 أشخاص لا يتضمن نوع بياناتهم متاح.

علاوة على ذلك، توفي 911 شخصًا ولا يزال 1115 شخصًا في عداد المفقودين خلال محاولات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الأوسط (الذي يشمل كلاً من ليبيا وتونس)، ليصل إجمالي المتوفين إلى 2026 شخصًا.

ثم تسلط أرقام وزارة الداخلية الإيطالية التي اطلعت عليها "وكالة نوفا" الضوء على تراجع كبير في المسار التركي لمأساة كوترو، مع وصول 4913 حتى 14 سبتمبر مقارنة بـ 10901 في الفترة نفسها من عام 2022.

أخيرًا، لا يزال الطريق الذي جلب ما لا يقل عن 451 مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا من الجزائر هامشيًا، أي ما يقرب من النصف مقارنة بـ 830 شخصًا وصلوا إلى سردينيا في نفس الفترة من عام 2022، مقارنة بـ 1389 وافدًا في العام الماضي.

وفقًا لبيانات الإحصائية اليومية المنشورة على الموقع الإلكتروني لإدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، حل المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى محل المهاجرين من شمال إفريقيا إلى حد كبير في عام 2023.

وفي الواقع، احتلت غينيا المركز الأول من حيث عدد المهاجرين غير الشرعين الوافدين إلى إيطاليا حتى 14 سبتمبر 2023 مع 14942 مهاجرًا، بينما في نفس الفترة من عام 2022 كانت هناك تونس بحوالي 14000 وافد، ثم تليها دولة أخرى في غرب إفريقيا، ساحل العاج، مع 14.120 وافدًا حتى 14 سبتمبر 2023، وهي ظاهرة مفضلة بحقيقة أن الإيفواريين يمكنهم دخول تونس دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، بينما في نفس الفترة من العام الماضي كانت هناك مصر مع تدفق أكثر من 12500 مهاجرًا.

ويحتل المواطنون التونسيون الآن المركز الثالث من حيث عمليات التدفق غير النظامي في إيطاليا، مع وصول 11402 شخصًا عن طريق البحر، محل البنغلاديشيون الذين بلغوا حوالي 10000 العام الماضي.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى وصول 8414 مواطنا مصريا من الطريق الليبي، خاصة الطريق "الشرقي" الذي يتجه من سواحل برقة إلى صقلية.