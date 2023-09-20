رئيس مركز إطسا بالفيوم يناقش ملفات هامة مع رؤساء القرى

عقد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بقرى المركز، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون مدينة إطسا، والمهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة إطسا والمهندس حاتم مصطفى مدير المكتب الفني بالمركز، والمهندس أحمد جمعة مدير المتابعة الميدانية، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز إطسا، وفنيين المتغيرات المكانية ومنسقي حياة كريمة بالوحدات المحلية.

رئيس مدينة إطسا يوجه بالمتابعة المستمرة لمشروعات حياة كريمة

تناول الاجتماع عدة محاور هامة وشملت مناقشة ملف المتغيرات المكانية والتي وجه رئيس المركز خلال كلمته للفنيين بقسم المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية على سرعة نهو الأعمال ورفع إحداثيات جميع النقاط المطلوبة وتسليمها للإدارة الهندسية، كما ناقش رئيس المركز مع منسقي مبادرة حياة كريمة بالوحدات المحلية آلية متابعة تنفيذ المشروعات، وحثهم على المتابعة المستمرة والوقوف على المشكلات وعرضها للعمل على حلها، والعمل على تلافي أي ملاحظات خلال التنفيذ وإزالة كافة المعوقات التى قد تواجه الشركات المنفذة للأعمال الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بنطاق مركز إطسا.

ووجه " شاكر " رؤساء الوحدات المحلية على الاهتمام بتمهيد وتسوية الطرق ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر خلال تنفيذ مشروعات المبادرة، وضرورة تشكيل فرق تجمع كافة الوحدات المحلية في فريق واحد لمهمة محددة يلمس بها المواطن العمل القائمين به، من تمهيد وتسوية الطرق ورفع الإشغالات بالشوارع وفتح المحاور المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين.

وناقش رئيس المركز خلال الإجتماع ملف أراضى أملاك الدولة وضرورة حصر أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وحصر الأراضي المستردة والمتعدى عليها بعد الاسترداد، حفاظا على المال العام.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، وكذا مسئولي التعديات بالمركز بالمتابعة بصفة دورية وعلى مدار الساعة بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها في مراحلها الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.