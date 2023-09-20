أرقام مميزة جديدة بدوري أبطال أوروبا

انتهى اليوم الأول من مباريات من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.



استطاع برشلونة الانتصار على رويال إنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة، فيما فاز بورتو على شاختار بثلاثية مقابل هدف.

بينما حقق مانشستر سيتي الفوز على النجم الأحمر بثلاثية مقابل هدف، وباريس سان جيرمان تفوق على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.



فيما انتصر فينورد أمام سيلتيك بهدفين نظيفين، وتعادل لاتسيو مع أتلتيكو مدريد بينما فاز لايبزيج أمام يانج بويز بثلاثية مقابل هدف، وتعادل نيوكاسل يونايتد مع ميلان سلبيا دون أهداف.



أرقام وإحصائيات من مباريات أمس من دوري أبطال أوروبا:



أصبح الفرنسي محمد سيماكان مدافع لايبزيج ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا أول هدف في المباريات الافتتاحية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فضلًا على أنه سجَّل هدفه الأوروبي الأول.



دخل محمد سيماكان ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا أول هدف في النسخة الافتتاحية، والتي تتواجد فيها الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وإيدسون كافاني وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، زلاتان إبراهيموفيتش.

فيما أصبح روفيديل حارس لاتسيو رابع حارس مرمى يسجل في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الألماني هانز بوت، والتركي سنان بولاط، والنيجيري فينست إنياما.

ليفاندوفسكي:

وصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني إلى الهدف رقم 100 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى نادي المائة بعد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، وليونيل ميسي نجم برشلونة الأسبق.

تألق:

استطاع جلازير حارس النجم الأحمر التصدي لـ13 تسديدة من لاعبي مانشستر سيتي ليكون أول حارس يتصدى لأكثر من 10 تصديات أو أكثر منذ حارس كوبنهاجن الدنماركي، كاميل جرابارا ضد السيتي أيضًا.