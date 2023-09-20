أوس أوس ضيف “الراديو بيضحك” على 9090

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، فى برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، في حلقة خاصة تذاع غدًا الخميس الساعة 6 مساءً.

يتناول اللقاء الحديث عن نجاحات "أوس أوس" الفنية مؤخرًا، خصوصًا النجاح الكبير الذي حققته أغنية "سطلانة" من فيلم "بعد الشر" وشارك فى بطولة الفيلم بيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

خلال اللقاء يتحدث عن صداقته بالفنان أحمد فهمي، وكواليس المقالب التي يدبرها له بالتعاون مع زوجته هنا الزاهد، ونجاح فيلمهم الأخير "مستر إكس".

إلى جانب حديثه عن نجاح مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي.

يذكر أن الإعلامية فاطمة مصطفى، استضافت في برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، عددًا كبيرًا من كبار نجوم الفن، ويتطرق البرنامج إلى كشف جوانب جديدة في حياة كل فنان وتكريمه على نجاحاته الفنية، ويبث البرنامج أسبوعيًا كل خميس، في تمام السادسة مساءً.