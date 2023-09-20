يد الزمالك 2004 يفوز على الترسانة بالدوري

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 للبنين على نظيره الترسانة بنتيجة 18/29 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء بصالة ميت عقبة ،ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين .





يذكر أن فاز الزمالك علي أصحاب الجياد بنتيجة 25/26 بالجولة السابقة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يلاقي الزمالك نظيره العبور بالجولة الخامسة من الدور ذاته المقرر لها الاربعاء المقبل بصالة المؤسسة العمالية .

الجهاز الفني لمرتبط يد الزمالك 2004

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من كلا من : أسامة الحلواني مديراً فنياً وحسين عثمان مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي والسيد سامي مدرباً للأحمال وعادل أبو قريش أخصائي العلاج الطبيعي وحسام عصمت مديراً إدارياً وأحمد فوزي إداري الفريق .