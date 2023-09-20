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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الزمالك 2004 يفوز على الترسانة بالدوري

يد الزمالك 2004
يد الزمالك 2004

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 للبنين على نظيره الترسانة بنتيجة 18/29 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء بصالة ميت عقبة ،ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين .


 
يذكر أن  فاز الزمالك علي أصحاب الجياد بنتيجة 25/26  بالجولة السابقة  التي جمعتهما الأربعاء الماضي بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

 

ومن المنتظر أن يلاقي الزمالك نظيره العبور بالجولة الخامسة من الدور ذاته المقرر لها الاربعاء المقبل بصالة المؤسسة العمالية  .

 

الجهاز الفني لمرتبط يد الزمالك 2004

ويتكون الجهاز الفني لفريق  الزمالك من كلا من : أسامة الحلواني مديراً فنياً وحسين عثمان مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي والسيد سامي مدرباً للأحمال وعادل أبو قريش أخصائي العلاج الطبيعي وحسام عصمت مديراً إدارياً وأحمد فوزي إداري الفريق .

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