عامر حسين يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة إيقاف كهربا

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وعضو اتحاد كرة القدم تفاصيل جديدة في عقوبة كهربا عن الموسم الماضي والتي قدرت بـ الإيقاف لمدة 12 مباراة محلية وغرامة مليون جنيه، قبل أن تخفض العقوبة إلى 6 مواجهات ونصف مليون.





قال عامر خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة أن عقوبة كهربا تسري على مواجهة الأهلي المحلية في بطولة الدوري الممتاز فقط، على اعتبار أن العقوبة وقعت على اللاعب خلال مشاركته مع الأحمر في مباراة بالبطولة ذاتها.

قررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض العقوبة الموقعة على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على خلفية الإساءة للزمالك خلال مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين يناير الماضي.



الاستئناف على العقوبة:

أعلنت لجنة التظلمات سابقًا إيقاف محمود كهربا 12 مباراة محلية، وتغريمه مليون جنيه بعد الأحداث التي وقعت عقب مباراة الأهلي والزمالك.

جاء قرار لجنة التظلمات بتخفيض عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وتوقيع غرامة مالية تبلغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد اعتراض الأهلي وتقدمه باستئناف رسمي على العقوبة الأولى.

كما عملت اللجنة خلال شهر أغسطس الماضي أيضًا على تخفيض غرامة الأهلي لـ100 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف، وأيضًا تخفيض الغرامة المالية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق لـ100 ألف بدلًا من 300 ألف.



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