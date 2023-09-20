ضوابط ومحظورات الدعايا للانتخابات الرئاسية

ينتظر الكثير من المواطنين يوم 25 من الشهر الجاري، الموافق الإثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وينص القانون على اتباع إجراءات وضوابط ومحظورات عدة في الدعاية للحملة الانتخابية.

وفي السطور الآتية نستعرضها بالتفاصيل:

ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية:

تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع.

تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره.

تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

محظورات الدعاية للانتخابات الرئاسية:

التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

تهديد الوحدة الوطنية أواستخدام الشعارات الدينية أوالتي تدعو إلى التمييز بين المواطنين.

استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

اشتراك شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

عقوبات الدعاية للانتخابات الرئاسية:

تقرر الهيئة الوطنية للانتخابات ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.

حد الإنفاق لدعاية الانتخابات الرئاسية:

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه.

تضع هذه الضوابط والمحظورات إطارًا لتنظيم الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في مصر، بهدف إفساح المجال أمام جميع المرشحين للتعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية، مع ضمان عدم حدوث أي تمييز أو إساءة أو تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.