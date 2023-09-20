وكيل صحة قنا يبحث سبل التعاون مع المستشفيات الجامعية

إلتقي الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، بالدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بقنا، والمستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادى.

وناقش خلالها الدكتور محمد سُبل دعم التعاون المشترك بين قطاع الصحة التابع لمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية بقنا.

رافقه خلال الزيارة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وأوضح الدكتور محمد، أن اللقاء شمل توطيد دعم العلاقات وتقديم الخدمات الطبية المختلفة المقدمة لأبناء المحافظة، مؤكداً على ضرورة التكاتف المستمر بين المؤسستين لرفع جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

وتناول الإجتماع سُبل تشغيل مستشفي قنا الجديدة والتي يجري تنفيذها بقوة 147 سرير.

وأكد بدران، ضرورة التعاون المشترك بين المستشفيات وخاصة في التخصصات الحرجة الموجودة بالمستشفيات الجامعة وسبل تدريب الفرق الطبية بمستشفيات الصحة علي أيدي أساتذة الطب بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور حجاجي علي ضرورة التكامل البناء بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية لخدمة أي مريض يتردد علي مستشفيات المحافظة والحرص علي تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمترديين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة التعاون المشترك بين المؤسسات المختلفة لخدمة أبناء المحافظة.