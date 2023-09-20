غدًا.. جامعة الفيوم تحتفل بأبناء العاملين المتفوقين

تنظم جامعة الفيوم، غداً الخميس، احتفالية لتكريم أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين المتفوقين فى العام الدراسي 2022/ 2023 وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة.

يشرف على تنظيم الاحتفال إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية فى نادى أعضاء هيئة التدريس واللجنة الرياضية ونقابة العاملين فى الجامعة.

وتقام الاحتفالية فى الواحدة ظهرًا فى قاعة الاحتفالات الكبرى في الجامعة.

قافلة الخير:

على جانب آخر عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم اجتماعًا برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعضوية أعضاء المجلس، وذلك اليوم الأربعاء.

أكد الدكتور عاصم العيسوي إحاطة المجلس علمًا بقيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ قافلة الخير لتوزيع الشنط المدرسية على الطلاب الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم بالتعاون مع كليتي السياحة والفنادق والطب ومؤسسة حياة كريمة.

كما أحيط المجلس باعتزام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنظيم احتفالية اليوبيل الذهبي للذكرى الـ٥٠ لحرب أكتوبر المجيدة.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات شملت تشكيل لجنة اختيار المرشح لجائزة التفوق في خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعيد العلم الـ16، فضلًا عن مناقشة عددٍ من البروتوكولات بين الجامعة وجهات ومؤسسات أخرى تعود بالنفع على المجتمع المحلي وطلاب الجامعة.

من جهه أخرى عقد مجلس شئون التعليم والطلاب فى جامعة الفيوم اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبعضوية أعضاء المجلس، وذلك اليوم الأربعاء.

صرَّح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات منها، قرار مجلس كلية الزراعة رقم 481 في ١٣ سبتمبر بالموافقة على اعتماد لائحة برنامج البساتين بنظام الساعات المعتمدة، والموافقة على اعتماد لائحة برنامج المحاصيل بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على اعتماد برنامج تكنولوجيا الاستزراع المائي باللغة الإنجليزية برنامج خاص بمصروفات.