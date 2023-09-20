الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

ميلوني: مذكرة التفاهم مع تونس بشأن المهاجرين نموذجا يمكن استخدامه مع بلدان أخرى

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم مع تونس تمثل نموذجًا يمكن استخدامه مع دول أخرى، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت ميلوني، في تصريحات من نيويورك حيث تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لا تزال مذكرة التفاهم بشأن المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتونس هي الحل الأكثر منطقية للأزمة المستمرة في البلاد"، مضيفة "في غضون ذلك، من الضروري مواصلة مذكرة التفاهم مع تونس، التي على الرغم من محاولات اليسار الأوروبي لتقويض العمل الطويل والحساس، في كثير من الأحيان دون القيام بذلك علنا، لا تزال تمثل الحل الأكثر منطقية".

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية قالت إن المذكرة "يمكن أيضاً أن تكون نموذجاً يمكن استخدامه مع الدول الأخرى، وأنا أوافق على ذلك"، مضيفة "في غضون ذلك، نحتاج إلى إتمامه والحصول على الموارد: بعد ذلك، يمكن أيضًا استخدام نفس المخطط مع دول شمال إفريقيا الأخرى".

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