وكيل صحة البحيرة يتابع أعمال الدورة التدريبية لأطباء التكليف الجدد

شهد اليوم الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فاعليات الدورة التدريبية الخاصة بأطباء التكليف الجدد بالوحدات الصحية، حيث تم التدريب على أعمال مكاتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات، وكيفية تسجيل أسباب الوفاه حسب التصنيف الدولي للأمراض، وأهمية الترصد والإبلاغ عن الأمراض المعدية.

وقامت مديرية الصحة، بتدريب على أهميه برامج التطعيمات للحماية من الأمراض المعدية ومتابعة كفاءة الحفاظ على الطعوم.

وتقام الدورة تحت إشراف الدكتور ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، وبالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية ، بقيادة الدكتور أحمد قطرى ، ويتم من خلالها تدريب عدد ٦٠ طبيب من أطباء التكليف الجدد بالوحدات الصحية ، من خلال تقسيم عدد المتدربين لمجمعتين ، الأولى بقاعة التدريب بنقابة الأطباء بالبحيره ، والثانية بقاعة التدريب بمركز طبي ناصر، بدمنهور ،لمدة ٢٤ يوم متواصلة ، بدءًا من السبت ١٦ /٩/ - الخميس ١٢ / ١٠/ ٢٠٢٣م .

ويحاضر فيها مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، حيث تم اليوم التدريب على أعمال مكاتب الصحة من خلال الدكتورة هاله عبد الرازق مدير إدارة الأمراض المعدية ومسئول الترصد بالمديرية .

يأتي تنظيم الدورة فى اطار تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره ، نحو المرور لآفاق الجمهورية الجديدة ، وحرص القيادة السياسية على تطوير المستوى الفني والمهني للأطباء ، وتوصيل أحدث المعلومات لهم ، بما بنعكس آثره على مستوى الخدمة المقدمة ، وتحسينها والوصول لرضاء المنتفعين .