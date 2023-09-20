أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسي إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في ليلة واحدة من جانب وحدات إقليمي الحرس الوطني بصفاقس و الحرس البحري بالوسط، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وأضافت إدارة الحرس - في بيان - أن الحملة الأمنية الكبرى تمكنت من نجدة وإنقاذ 463 مجتازا (349 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و114 تونسيا)، كما تم ضبط 53 فردا مفتش عنهم؛ من أجل تورطهم في قضايا مختلفة وحجز 7 مراكب حديدية، ومبلغ مالي من العملة التونسية.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية بمشاركة إدارة الاستعلامات والأبحاث إثر مداهمة منزلين من القاء القبض على 3 من منظمي عمليات اجتياز وحجز 13 مركبا حديديا و38 طوقا مطاطيا لاستغلالها في عمليات الإبحار خلسة.