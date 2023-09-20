TikTok شريك إبداعي لكريتيف ساميت 2023 Creative Summit

أعلنت كريتيف ساميت Creative Summit، المنصة الإبداعية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، عن مشاركة منصة TikTok الشهيرة وMBC للحلول الاعلانية (MMS) الذراع التجاري لمجموعة ام بي سي والممثل التجاري الرسمي لمنصة تيك توك كشريك إبداعي لمهرجان كريتيف ساميت في نسخته الجديدة. وتأتي هذه الخطوةلتعزيز المجالات الإبداعية وتحفيز الابتكار والأفكار والتواصل المباشر مع الشباب، وذلك خلال فعاليات المهرجان السنوي المقرر انعقاده في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري في كايرو بيزنس بارك، التجمع الخامس. وستكون مشاركة TikTok وMBC للحلول الاعلانية (MMS) فرصةلإعطاء المشاركين التجربة الكاملة للاستمتاع بأدوات TikTok الترفيهية والتثقيفية بجانب استخدام الأدوات المناسبة لبدء الأعمال المستقبلية وتحفيز الإبداع الاقتصادي لديهم.

وقد وقع اتفاقية الرعاية كلا من مي سلامة، الشريك المؤسس لكريتيف ساميت Creative Summit، وشادي قنديل، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في TikTok لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وباكستان، حيث تهدف الى تنظيم مناسبات تفاعلية للتواصل مع الشباب المتحمس لعيش تجربة TikTok بشكل واسع من خلال ورش عمل حول كيفية استخدام المنصة في الأعمال التجارية والشخصية، واستخدامها لأغراض الترفيه ولتعليم الشباب كيفية استخدامها كأداة عمل بجانب كونها وسيلة ترفيهية، بالإضافة إلى تواجد عددمن فريق القيادة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فعاليات المهرجان.

عبرت مي سلامة، الشريك المؤسس لكريتيف ساميت Creative Summit عن مدى سعادتها بالشراكة مع منصة TikTok وMBC للحلول الاعلانية (MMS) قائلة: "بدأت كريتيف ساميت Creative Summit رحلتها منذ عام 2014، ونحرص على التوسع عامًا بعد عام وعقد شراكات استراتيجية تمكنها من تنفيذ أهدافها في خلق وتحفيز الابتكار لدى الشباب فنحن موطن الاقتصاد الإبداعي في مصر والمنطقة". وأضافت سلامة إن فعاليات كريتيف ساميت Creative Summit هي فرصة كبيرة للمشاركين للتعرف على أدوات منصة TikTok وعيش تجربة حية للاستفادة من قدراتها في تطوير مهاراتهم بهدف دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي وإبراز دور المواهب الشابة ومنحهم الفرصة لإظهار إبداعاتهم.

وقال شادي قنديل، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في TikTok لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وباكستان، "أن التعاون مع كريتيف ساميت Creative Summit يحقق أهداف منصة TikTok في تحفيز الطاقات الإبداعية على المستوى الترفيهي والثقافي والاقتصادي وفرصة جيدة لعرض أدوات المنصة بشكل تفاعلي. هدفنا هو التوعية والتثقيف وفتح آفاق الإبداع والابتكار لدى المستخدمين ومساعدتهم على بدء وتنمية أعمالهم من خلال المنصة".

أضاف الرئيس الإداري لمكتب ام ام اس في مصر، وليد العيساوي قائلاً: " يسعدنا المشاركة في هذه الفعالية كشريك فعال حيث تساهم هذه المشاركة في تعزيز دورنا في ايواء المواهب في مصر وتحقيق هدفنا في تحفيز النمو في المنطقة ككل. نأمل ان تكون هذه المشاركة نقطة تحول لجميع المشاركين وجميع الحضور وخاصةً من الشباب"