كلوب يرفض تدريب ألمانيا

حدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، موقفه النهائي من تولي المهمة الفنية لمنتخب بلاده عقب رحيل مواطنه هانز فليك على خلفية سوء النتائج الأخيرة التي مر بها فريق الماكينات.



وقال كلوب، خلال تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "RTL" الألمانية: “نحن نجهز فريقًا قويًا مرة ثانية في النادي الإنجليزي ، ونريد المنافسة مرة أخرى على البطولات، أنا باقي مع الليفر وأسعى لتحقيق حلم مستقبلي جديد”..



وواصل : "لدي ولاء كامل لليفربول وانتمي لهذا المكان بحكم عملي قلبي هنا في آنفيلد ولا يمكنني الرحيل والانفصال عن الفريق بعد السنوات الثمانية التي قضيتها هنا وحققت اسم مميز".



وأضاف : "لقد وقعت عقدًا هنا منذ فترة قصيرة مع ليفربول، ولم يتم تخديري أو تقييدي من الإجبار على التوقيع عليه، لقد اتخذت قراري بكاملي حريتي، وانتقالي إلى تدريب ألمانيا الفترة الحالية غير مناسب".



اقتراب ناجلسمان ..

وتحدث كلوب خلال المقابلة ، عن الأخبار التي تتردد حول اقتراب جوليان ناجلسمان من تولي المهمة الفنية لمنتخب ألمانيا، قائلاً: "أعتقد أن جوليان خيار رائع، لأنه مدرب كبير، سأكون سعيدًا جدًا إذا حدث هذا واكتملت الأمور على ما يرام".

وأنهى تصريحاته خلال المقابلة : "ناجلسمان صاحب الـ 37 عامًا، تواجده على رأس المهمة الفنية للمنتخب الألماني لا يشكل أي مشكلة، فقد أثبت خلال عمر الـ28 أنه مدرب رائع للغاية، وأصبح الآن 8 سنوات من الخبرة، البعض الآخر يمتلكها عندما يصل إلى 45 أو 50 عامًا، وهذا ليس معيارًا على الإطلاق في تحديد فرص أو نسب قبوله في مهمته الفنية الجديدة".



