"الرياضة" تختتم فعاليات برنامج التعليم المدني بمركز شباب طنسا ببني سويف

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، فعاليات برنامج التعليم المدني ، بمركز شباب طنسا ، بمحافظة بني سويف ، حيث يحمل البرنامج شعار « تنمية ، مواطنة ، جمهورية جديدة »

بمشاركة 50 شابًا وشابة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

استهدفت فعاليات البرنامج علي مدار ستة أيام متتالية ، التعريف بالإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

ويُعد برنامج التعليم المدني ، تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا ، نهجا رائدا تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء و الشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه ، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الاجيال القادمة ، التركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة .

ويهدف البرنامج الي تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.