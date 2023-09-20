جوائز مالية للفائزين ببطولات Egypt Padel Tour عبر بطاقات myfawry yellowcard

أشادت شركة فوري بمستوى منافسات Egypt Padel Tour وهي سلسلة من البطولات في رياضة البادل أقيمت على مدار ثلاث سنوات وإلى الأن، نظمت خلالها 35 بطولة في 27 مكانًا مختلفًا بـ 5 مدنا بمشاركة أكثر من 700 لاعبًا ، بهدف توفير تجربة تنافسية احترافية للاعبي البادل، كما أثنت فوري على التنظيم المشرف والاحترافية والروح التنافسية العالية التي ظهرت بها البطولات المقامة هذا الموسم منذ بداية شهر مارس والمستمرة حتى نهاية العام الجاري.

وترعى شركة فوري Egypt Padel Tour في إطار استراتيجيتها الدائمة لدعم المجتمع المصري ومجتمع الرياضات والبطولات الرياضية، حيث تستهدف الشركة المساهمة الفعالة لدعم وتعزيز المسابقات والبطولات في المجال الرياضي في مصر من خلال تقديم كافة أوجه سبل الدعم المادي والمعنوي الذي يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية.

وتعد بطولات “EPT”هي تجمع هائل لعشاق رياضة البادل من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وهي اللعبة التي لاقت انتشارًا سريعًا في السنوات الماضية، حيث أنها تناسب كافة الأعمار السنية من الرجال والسيدات، بمختلف مستويات اللياقة البدنية، كما تمثل البطولة أيضًا فرصة للتعارف، ولتبادل الخبرات والثقافات والاستمتاع بالأجواء الترفيهية الرائعة التي تنمي روابط الصداقة على المستوى التنافسي وحتى خارج إطار المباريات على المستوى الاجتماعي.

وإلى جانب الرعاية، تقوم فوري بدعم “EPT” بأحدث وسائل التكنولوجيا المالية، حيث تتيح تسليم الجوائز المالية للاعبين الفائزين عبر بطاقة my fawry “yellowcard” مسبقة الدفع، كما تتيح للاعبين امكانية إصدار البطاقة خلال مجريات البطولة مجانًا، وذلك في سبيل تعزيز ثقافة المعاملات اللاتلامسية في المحافل الرياضية والمجال الرياضي بشكل عام.

قال وائل وهبي رئيس قطاع التسويق بشركة فوري: "يعد هذا التعاون في صميم التزامنا بدعم المؤسسات الرياضية، وجهودها نحو التحول الرقمي ورقمنة تنظيم المحافل والبطولات، ومن جانب آخر تأتي رعايتنا لبطولات “EPT” لاستغلال قاعدة عملائنا الضخمة لإلقاء الضوء على الرياضات الحديثة كرياضة البادل، وتعزيز انتشارها لإتاحة الفرصة لعشاق اللعبة للتعبير عن أنفسهم وإظهار كفاءتهم وقدراتهم، وتشجيع الروح التنافسية بينهم من خلال سلسلة المباريات التي تجمع اللاعبين بمختلف الفئات العمرية من كافة محافظات الجمهورية، والتي تساعد في بناء أبطال يمكنهم رفع رايات مصر في البطولات الإقليمية والعالمية".

أضاف خالد ناجي الرئيس التنفيذي لـ “EPT”: "فخور بالتعاون مع شركة "فوري" الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني في مصر، كما تعد خطوة هامة تعني الكثير بالنسبة لي وللشركة، ستساعدنا على النمو والتوسع في إقامة بطولات أخرى ونشر ثقافة اللعبة بين الجمهور المصري، وستساعدنا أيضًا في تسهيل عمليات الدفع لعملائنا وتحسين تجربتهم، لما توفره فوري من حلول آمنة ومبتكرة، ومتحمس لما ستحققه هذه الشراكة من نجاح وتطور لشركتنا".