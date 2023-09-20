ختام فعاليات برنامج التعليم المدني بمركز شباب طنسا في بني سويف

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات برنامج التعليم المدني، بمركز شباب طنسا في محافظة بني سويف، تحت شعار «تنمية، مواطنة، جمهورية جديدة»، بمشاركة 50 شابًا وشابة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أهداف البرنامج:

استهدفت فعاليات البرنامج على مدار 6 أيام متتالية، بمركز شباب طنسا، تعريف الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، لإكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة لممارسة حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

يُعد برنامج التعليم المدني، تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملًا مؤسسيًّا مستدامًا ، نهجًا رائدًا تتصف به الوزارة لإعداد جيل واعي ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنًا صالحًا محبًّا لوطنه، يستطيع أن يحمل لواء وطنه إلى الأجيال المقبلة، التركيز على تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

يهدف برنامج التعليم المدني الذي تم تنفيذ بمركز شباب طنسا إلى تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

*وزارة الشباب والرياضة تعلن عن انطلاق معسكرات مشواري للنشء داخل مراكز الشباب بالمحافظات*

تنفيذ أكثر من 500 معسكر لتدريب أكثر من 60 ألف مستفيد من النشء:

وفي السياق ذاته، نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، معسكرات مشواري للنشء بمحافظات *الجيزة والغربية وكفر الشيخ وأسوان والدقهلية* للنشء لتعليمهم المهارات الحياتية، إذْ تم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة علي مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي وغيراللفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم".

للاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي يتم التواصل من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك.

https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link