من يخلف أنشيلوتي؟؟ فيجو يثير جدل جماهير ريال مدريد بصورة أسطورية

تسبب البرتغالي لويس فيجو لاعب ريال مدريد الإسباني وأحد أساطير الجيل الذهبي للفريق الملكي، في إحداث حالة من الإثارة والشغف لدى جماهير ريال مدريد بعدما قام الساعات الأخيرة بنشر صورة له تجمعه رفقة الثلاثي روبرتو كارلوس، البرازيلي رونالدو والظهير الإنجليزي ديفيد بيكهام.





تزامل الثلاثي في ريال مدريد قبل 18 عامًا رفقة كوكبة من النجوم الآخرين.

و علق النجم البرتغالي المعتزل على الصورة قائلاً “هناك شيء كبير قادم .. أمر عجيب أن نكون معًا هكذا" ، وهو الأمر الذي أثار دهشة جماهير الريال حول إمكانية رحيل أنشيلوتي وتولي أحد أفراد الجيل الذهبي للريال القيادة الفنية الفترة المقبلة.



انطلاقة دوري الأبطال:

يستعد فريق ريال مدريد لخوض أولى مواجهاته في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء باستضافة يونيون برلين، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالمسابقة القارية.



على صعيد متصل، علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال على رغبة رافائيل نادال في أن يكون رئيسًا لريال مدريد قائلًا عبر تصريحات صحفية: "لدي رئيس واحد فقط وهو فلورنتينو بيريز، فهو يعد أفضل رئيس ممكن".

وواصل: "نحن فخورون جدًا بأن نادال هو مشجع حقيقي لريال مدريد".

تطرق للتعليق على تصريحات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، والذي أوضح أن أقصى طموح البارسا تخطي هذا الدور، فقال: "ما تحدث به تشافي من أجل رفع الضغط عن فريقه، الهدف هو تجاوز مرحلة المجموعات والوصول إلى دور الـ16 وربع النهائي".

عن دور الصفقات الجديدة مع الريال قال: "الصفقات الجديدة التي انضمت تسهم بشكل كبير، مثل خوسيلو وبيلينجهام وفران جارسيا، نحن مستعدون، مثل العام الماضي".