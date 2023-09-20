جامعة جنوب الوادي تحضير لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

حضر الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع التحضيري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية .

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة نشر ثقافة محاربة الفساد بالجامعة وترسيخ القيم الادارية وعقد ندوات للطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين عن محاربة الفساد ورفع مستوى الوعى الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وارساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية.

18 مؤشرًا للأهداف الإستراتيجية

وبيّن الدكتور حسين عبد الباسط منسق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بان الاجتماع التحضيري يهدف الى مناقشة اليات الجامعة لتحقيق مؤشرات الاداء المطلوبة منها والتي يبلغ عددها 18 مؤشر فى الاهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد المستهدف تنفيذه خلال سنوات الاستراتيجية، وكذلك تحديد ما تم تنفيذه خلال العام الحالي 2023 وذلك لرفعها لهيئة الرقابة الادارية.

حضر فعاليات الاجتماع التحضيري الدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومنسق الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وعادل احمد مصطفى امين عام الجامعة، الدكتورة هدية محمد دندراوى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة ومديري العموم بالجامعة.