تشغيل ثاني معارض المستلزمات المدرسية المُخفضة فى قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عن تدشين معرض " أهلا مدارس بمدينة قوص برعاية الغرفة التجارية" لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور ، فى شراء ملابس ومستلزمات الدراسة للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024 .

وأضاف المحافظ، أن المعرض يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وأدوات مدرسيه وكتابيه وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطلاب ، بتخفيضات ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق، مؤكداً على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين ، من أجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التوسع فى إقامة معارض " أهلا مدارس " بجميع مراكز المحافظة ، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للإستفادة من التخفيضات على السلع المعروضة بتلك المعارض .

معرض قوص هو ثاني المعارض

ومعرض أهلا مدارس فى مدينة قوص هو ثاني معارض المستلزمات المدرسية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية فى قنا.

وافتتح المحافظ، فى 11 سبتمبر الجاري، معرض “أهلًا مدارس” بميدان الساعة بمدينة قنا، الذي تنظمه الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة، ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد.