نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي للأسواق النموذجية بالقنطرة غرب

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأسواق مدينة القنطرة غرب، والتي أُقيمت بهدف القضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة، والحفاظ على أرواح المواطنين عقب اندلاع حريق بالسوق العشوائي لمدينة القنطرة غرب العام الماضي.



جاء ذلك بحضور النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ومعاون المحافظ للتخطيط والمتابعة، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان، ومدير عام مديرية الري والمواد المائية، مدير عام جهاز تعمير سيناء، ومديري إدارات الحسابات، الشئون القانونية، التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والجهات المعنية بالاجتماع.



وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للأسواق النموذجية بمدينة القنطرة غرب (الملابس النموذجي، سوق الخضار والفاكهة، وسوق تجارة الجملة)، بجانب عرض ومناقشة توفير كافة الخدمات اللازمة لتشغيل تلك الأسواق.



وشدد نائب المحافظ، على أن تكون المساحات المقترحة للمحال مناسبة، مع مراعاة التهوية الجيدة والإضاءة، وإجراءات الحماية المدنية تحسبًا لحدوث حرائق أو أزمات طارئة، وأن يتم إنشاء عدة مداخل متفرقة للسوق، وممرات متسعة، موجهًا أن يحتوي سوق الملابس على مقر لإدارة السوق، وآخر للحماية المدنية، وآخر لشرطة تأمين السوق، بالإضافة إلى مسطح أخضر ودورات مياه مع الأخذ في الاعتبار وجود محال بمساحات مناسبة، علاوة على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن داخل تلك الأسواق، من محال لتقديم المأكولات والمشروبات.