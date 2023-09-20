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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مديرة الوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون تتعرف على جهود الأزهر

مديرة الوكالة الأوروبية
مديرة الوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الأربعاء، السيدة/ مونسيرا مارين لوبيز، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، والوفد المرافق لها في زيارة رسمية هدفها التعرف على جهود المرصد في مكافحة فكر التنظيمات المتطرفة ومتابعة عملياتها في عدد من دول العالم.

رؤية متكاملة حول آلية العمل في الوحدات

وقدم مشرفو المرصد رؤية متكاملة حول آلية العمل في الوحدات البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، فضلًا عن أحدث الإصدارات التي تناولت عددا من القضايا من بينها أزمة اللاجئين، وخطاب الكراهية وما نتج عنه من أعمال عنف وعداء ضد الآخر المختلف دينيًّا وعرقيًّا ولونًا... إلى غير ذلك من تصنيفات يضعها المتطرفين.

كما عرض المشرفون نتائج الأنشطة التفاعلية التي نظمها مرصد الأزهر في الفترة الأخيرة لشباب الجامعات وطلاب المدارس ضمن حملات طرق الأبواب، واسمع واتكلم واعرف أكثر.

الجريدة الورقية