سيولة مرورية متحركة بشوارع وسط البلد

شهدت شوارع وسط البلد الرئيسية، سيولة مرورية متحركة كما شهد نفق القللي انسياب مروري وصولاً إلى احمد حلمي وعززت الإدارة العامة للمرور اليوم ، من تواجدها بالشوارع الرئيسية والميادين.



كما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بشوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرصت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين.