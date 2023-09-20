دليلك المروري.. حركة السيارات بالطريق الدائري

شهد الطريق الدائري منذ قليل سيولة فى الحالة المرورية كما شهدت مناطق كورنيش النيل وأعلى مناطق المنيب حتى الكونيسة والمريوطية انسيابًا مروريًا.



وشهدت حركة المرورية على أنحاء الطريق الدائري كافة انسيابًا مروريًا فى حركة السيارات على مناطق القاهرة الجديدة، والقطامية حتى مناطق المعادي ودار السلام.

نصائح وإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق



وشهد الطريق الدائري أيضا بمناطق إمبابة والوراق حتى مناطق مسطرد والمرج وصولا إلى مناطق السلام استقرارًا مروريًا وعززت الإدارة العامة للمرور من تواجدها.



قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف