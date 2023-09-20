قرار باريس المتأخر عجل من رحيل ميسي

يتألق ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي واستطاع تحقيق أول بطولاته معهم خلال الفترة الماضية، بعدما إنضم إليه بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.



كشفت تقارير صحفية فرنسية، كواليس جديدة بشأن رحيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي، ورفض النجم الأرجنتيني تفعيل بند تمديد عقده في الصيف.



وأكتفى النجم الأرجنتيني بقضاء موسمين في صفوف باريس سان جيرمان، ورحل إلى صفوف النادي الأمريكي.



وكان من الممكن أن يستمر ميسي مع باريس سان جيرمان ويمدد عقده لولا قرار متأخر.



وكان باريس سان جيرمان قرر إقالة المدرب كريستوف جالتييه بعد رحيل ميسي عن صفوف النادي الباريسي، وتعيين لويس إنريكي بدلا منه.



يعتبر إنريكي من أفضل المدربين الذين عمل معهم ميسي في مسيرته الكروية مع برشلونة، ونجح الفريق الكتالوني معه في تحقيق الثلاثية التاريخية في عام 2015.



وتعاقد باريس سان جيرمان مع إنريكي منذ شهر ونصف من تاريخ إعلان توليه قيادة الفريق الباريسي،و كان من الممكن أن يستمر ميسي في تلك الحالة.



أنتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، بعد نهاية عقده مع برشلونة بعقد يمتد لموسمين مع وجود بند خيار إضافي للتمديد لموسم ثالث.

