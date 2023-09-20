جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات وقدرات الموظفين بشئون هيئة التدريس

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ نظمت الإدارة العامة لإدارة، وتنمية المواهب؛ ورشة عمل حول: تنمية مهارات، وقدرات الموظفين في مجال شئون أعضاء هيئة التدريس، والممتدة في الفترة من 19 إلى 21 من سبتمبر الجاري، تحت إشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تنتهج مصفوفة من ورش عمل تدريبية؛ تنفيذاً للخطة الموضوعة؛ لتنمية مهارات، وقدرات الجهاز الإداري بالجامعة، ورفع كفاءته؛ لخلق بيئة إدارية إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف، ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية؛ وفقاً لأهداف الجامعة الاستراتيجية.

ووجه رئيس جامعة أسيوط، بالاستمرار في التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، واستمرار تطوير الهياكل التنظيمية للجامعة؛ لخدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن الجامعة تشهد نقلة نوعية في التحول الرقمي بكافة القطاعات.

حضر افتتاح الورشة؛ مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، ومحمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة ( 54 ) موظفاً من مختلف كليات الجامعة، ومستشفياتها.

من جانبه، وجه مصطفى حسن؛ الشكر لإدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي؛ على اهتمامه بالدورات التدريبية التي تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري في جميع القطاعات، وعلى كافة المستويات، منوهاً عن تناول أهمية التدرج التشريعي في مجال شئون أعضاء هيئة التدريس لقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛ في هذه الورشة التدريبية، والتي تهتم بالإدارات الوظيفية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وكل ما يتعلق بأسلوب التعيين؛ عن طريق المسابقة، أو التكليف، فضلاً عن العلاوات الخاصة، والأجازات، والجزاءات التأديبية، والتي يجب أن يكون الموظفون على دراية بها؛ بوصفهم الصف الأول الملتحم مع أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

وأشار محمود يونس؛ إلى أن العملية التدريبية تتيح للأفراد الانتقال؛ من مستواهم الحالي إلى مستوى أفضل، وإيجاد صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه؛ بتفويض السلطة، موضحاً: إن هذه الورشة تعرف المتدربين بالقواعد واللوائح التنفيذية الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم؛ في النواحى المالية، ومستحقاتهم؛ لأنهم بمنزلة منارة العلم، وقدوة يحتذى به في المجتمع ، فضلاً عن مواجهة أى مشكلات في تلك المرحلة، والعمل على حلها؛ لتطوير عملهم على النحو الأمثل.

ومن جانبه، صرح خالد عمران بأن الورشة التدريبية تضم نحو (54) موظفا من مختلف كليات الجامعة، ومستشفياتها ، وتتناول خلال الثلاثة أيام محاضرات حول: إعارات أعضاء هيئة التدريس، واستحقاقات أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وتعيينهم ، ونقلهم، وندبهم ، إلى جانب الإجازات الخاصة بهم، ومعاشاتهم ، مضيفا أن هذه الورشة يحاضر فيها؛ عبير محمد مدير عام العلاقات الثقافية والعلمية، وأحمد مصطفى مدير عام الاستحقاقات والمزايا، ونبيلة نور الدين مدير استحقاقات -كادر خاص ، وعلي أحمد مدير المعاشات -كادر خاص.