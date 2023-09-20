بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، ليغلق مؤشر السوق العام على انخفاض بـ 23.9 نقطة ليسجل 6965.68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.34%.

جرى تداول 158 مليون سهم عبر 11649 صفقة نقدية بقيمة 38 مليون دينار كويتي.

انخفض مؤشر السوق الرئيس 4 ,6 نقاط ليغلق عند مستوى 23, 5760 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11 ,0% من خلال تداول 2 ,84 مليون سهم نُّفذت عبر 4860 صفقة نقدية بقيمة 4 ,12 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 03 ,31 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 14 ,7615 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41 ,0% من خلال تداول 8 ,73 مليون سهم عبر 6789 صفقة بقيمة 6 ,25 مليون دينار.

التقى أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية مع نحو 90 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين لشركات الوساطة في الأوراق المالية وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

أكد الشيخ في بداية الاجتماع أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وشركات الوساطة الأعضاء كافة في البورصة، إذْ إن تلك الشركات تعتبر حجر الزاوية في أنشطة سوق المال.

استعرض الشيخ التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية والتي قامت البورصة المصرية برفعها للهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدًا لاعتمادها، وذلك تيسيرًا على الجهات الأعضاء وتخفيفًا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابًا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.

كما عرض الشيخ محاور العمل في الفترة المقبلة التي ستشهد تطوير نظام التداول وإنشاء البورصة العقارية، وكذلك استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وإطلاق سوق الكربون.

كما استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.