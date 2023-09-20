تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لـ 43 ألف سيدة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان ، لحوالى 43 ألف و139 سيدة خلال الحملة التنشيطية «حقك تنظمى» بمرحلتيها، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التى نفذتها وزارة الصحة.

وذلك خلال النصف الأول من سبتمبر الجارى، لتقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ونشر الوعى الصحى بين أفراد المجتمع فى مختلف قرى ومراكز المحافظة، من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن الحملة قدمت خدماتها من خلال عيادات تنظيم الأسرة الثابتة و المتنقلة للوصول بخدماتها المجانية ، لكافة الفئات وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن الحملة نفذت على مرحلتين: الأولى من السبت 2 سبتمبر ، وحتى الأربعاء 6 سبتمبر في مراكز ، (مغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وملوي) ، والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر حتى 14 سبتمبر ، فى مراكز ، (بني مزار والمنيا وأبوقرقاص والعدوة).

وأكدت الدكتورة وفاء بدوى مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، أن الحملة أسفرت عن صرف 39 ألف و338 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان لــ 37 ألف و320 منتفعة ، و تقديم المشورة الطبية لحوالى 31 ألف و331 سيدة ، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية و التثقيف الصحى.