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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زلاتان إبراهيموفيتش مرشح للعودة إلى ميلان

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

أصبح الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش قريبا من العودة إلى ميلان من جديد، بعد رحيله عن الروسونيري للاعتزال.

وحضر إبراهيموفيتش مران ميلان الأخير قبل مباراة نيوكاسل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لدعم اللاعبين بعد الخسارة المدوية ضد الإنتر بخماسية مقابل هدف.

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إبراهيموفيتش من الممكن أن يعود من جديد لصفوف ميلان، خلال الفترة المقبلة من جديد، لكن تلك المرة في الجهاز الفني للمدرب ستيفانو بيولي.

عقد مسؤولو ميلان اجتماعا مع إبراهيموفيتش في اليومين الماضيين، وكان الأجتماع الأول بعد مباراة نيوكاسل، مع المدرب بيولي، ولاعبي الروسونيري، فيما كانت المرة الثانية في أحد الفنادق مع جيري كاردينالي رئيس النادي الإيطالي.

فيما كان الاجتماع الثاني لم يكن لقاء عمل حقيقي، لكنها كانت عبارة عن جلسة دردشة ومعرفة ما يفكر فيه إبراهيموفيتش.

ورشح النجم السويدي بالفعل للعمل مع طاقم بيولي، أو كشخص على اتصال مع اللاعبين، ولا يعارض بيولي الفكرة، خاصةً أن اللاعب السويدي لديه علاقة مميزة مع اللاعبين.
ويلتقي ميلان مع فيرونا يوم السبت المقبل على ملعب سان سيرو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
 

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