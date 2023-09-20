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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بيطرى المنيا يضبط 233 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، من ضبط 233 كيلو جرام لحوما غير صالحة للإستهلاك الآدمي ،  و 6 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر، خلال حملات تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة .

 

 

 

وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات ، للتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات الغذائية ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

 

 

 

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن الحملات نفذتها إدارة المجازر بالمديرية  ، بالاشتراك مع مديريتى التموين والصحة ومباحث التموين ، فى 4 مراكز، ( بنى مزار، مطاى، سمالوط، ديرمواس )  ، مؤكدا استمرار تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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