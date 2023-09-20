بيطرى المنيا يضبط 233 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، من ضبط 233 كيلو جرام لحوما غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، و 6 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر، خلال حملات تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة .

وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات ، للتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات الغذائية ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن الحملات نفذتها إدارة المجازر بالمديرية ، بالاشتراك مع مديريتى التموين والصحة ومباحث التموين ، فى 4 مراكز، ( بنى مزار، مطاى، سمالوط، ديرمواس ) ، مؤكدا استمرار تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.