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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج داخل مصانع مخصبات زراعية بإنشاص الرمل

الحملة المقامة
الحملة المقامة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

فيما تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الادارة ومفتشي الإدارة من تحرير محاضر ضد أصحاب انشطة تجاريه وهي: تحرير محضر رقم ١٢٢١٨ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية بناحية المنطقة الصناعية أنشاص الرمل وتم ضبط ٢٠ طن مستلزمات إنتاج زراعية (مواد خام) ومنتجات نهائية مختلفة ومخصبات زراعية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدون فواتير وإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.

واسفرت جهود الحملة المقامة عن تحرير محضر رقم ١٥٣٧٩ جنح مركز شرطة بلبيس ضدصاحب محل بقالة بناحية عزبه الغرابوه بأنشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضر رقم ١٦٨٥٧ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بقرية سلمنت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

الجريدة الورقية