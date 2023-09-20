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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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كيف تحمي بطاقتك البنكية من السرقة (شاهد)

البطاقات البنكية
البطاقات البنكية

حذر المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، من مكالمات النصب التي تأتي عن طريق الهاتف للاستعلام عن بيانات البطاقة البنكية، مؤكدًا أنه توجد تقنيات يمكن أن تجعل المكالمة وكأنها الرقم الخاص بالبنك.

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وأشار "السخاوي"، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “DMC”، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك خطوات  لحماية البطاقة البنكية من عمليات النصب.

وأوضح أن من خلال تقنية NFC التي توجد في الهواتف المحمولة يمكن أن يتم سحب النقود من الفيزا بمجرد التلامس وهذا يمثل خطورة كبيرة للغاية.

 ضرورة إلغاء هذه الخاصية أو استبادل كارت آخر 

وشدد على ضرورة إلغاء هذه الخاصية، أو استبادل كارت آخر لا توجد فيه هذه الميزه، قائلا: “لتفادي الوقوع في هذه المشكلة، يمكن الذهاب إلى البنك والحصول على كارت غير مدعوم بتقنية NFC”.

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