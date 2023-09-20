تحرير 66 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 66 محضرا تموينيا مخالفا ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، فى تقريره اليومى أن الحملات أسفرت عن تحرير 66 مخالفة تموينية ، منها 52 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية .

حيث تنوعت المخالفات بين ،(إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر- عدم وجود سجلات)، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من الأسعار المقررة - عدم وجود شهادة صحية).