برشلونة يُعلن تجديد تعاقد لاعبه أليخاندرو بالدي

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء ، تجديد تعاقده مع لاعبه أليخاندرو بالدي حتى عام 2028، مع وجود شرط جزائي تقدر قيمته بمليار يورو.





وشدد النادي الإسباني عبر بيان رسمي على أن مراسم توقيع الظهير الأيسر الشاب، من المقرر لها أن تقام مساء غد الخميس 21 سبتمبر على ملعب تيتو فيلانوفا.

ويشارك اللاعب بالدي صاحب الـ 19 عام ، في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني بصورة أساسية تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، مع تواجده أيضًا في قائمة منتخب إسبانيا الأول.

وافتتح برشلونة مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، بتحقيق فوز عريض على رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية من دون رد.



تشافي يجدد تعاقده ..

على صعيد متصل ، أكدت صحيفة الماركا الأسبانية الساعات الماضية ان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني قد قام بالفعل بتجديد تعاقده مع النادي اكتالوني حتى نهاية موسم ٢٠٢٦ ويتبقى الإعلان الرسمي والتفاصيل والتي من المتوقع أن تتم خلال عدة ايام .

وقالت ماركا إدارة برشلونة اتفقت مع تشافي على تجديد تعاقده حتى عام ٢٠٢٦ تحت شروط محددة منها تحقيق بطولات للنادي الكاتالوني خلال مدة التعاقد بحيث سيتم تجديد تلقائيا حال تحقيق بطولة واحدة على الاقل اما في حالة عدم تحقيق اي القاب فسيتم مراجعة التعاقد بحيث يدخل الطرفين في مفاوضات أخرى حول تجديد التعاقد من عدمه .

و قالت صحيفة الماركا ان الاتفاق تم بين إدارة برشلونة وتشافي هيرنانديز منذ فترة طويلة الا ان إدارة برشلونة فضلت الانتظار في الاعلان عن تجديد التعاقد حيث ترى ان هناك امورا أخرى اهم للتركيز عليها غي المرحلة الحالية منها تجديد عقود بعض الاعبين و الوصول إلى حلول للازمة الاقتصادية التي يمر بها النادي حاليا وملف التعاقدات الشتوية .

