بيطري الشرقية يفحص 4000 رأس ماشية لتحسين السلالات المحلية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية، وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ٤ آلاف و ١٢٥ رأس ماشية.

واضاف بأنه تم إجراء التلقيح الإصطناعي لـ ١٥٤١ رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية، يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية، وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.